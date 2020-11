OVO JE POSLEDNJA MARADONINA FOTOGRAFIJA: Nastala je odmah nakon operacije na glavi, lekari su mu rekli da je sve u najboljem redu...

Dijego Armando Maradona peminuo je danas u 60. godini, javljaju argentinski mediji.

Slavni fudbaler je preminuo od posledica srčanog udara u svojoj kući u Tigreu. Maradona je pre dve nedelje operisan zbog izliva krvi u mozak, nakon čega je otpušten na kućno lečenje.

Kako su tada saopštili argentinski lekari, operacija je prošla u najboljem redu.

Zvanična fotografija fudbalske legende objavljena je pre oko dve nedelje i napravljena je u bolnici, neposredno nakon operacije.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. 👑🇦🇷 pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ