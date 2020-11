Emir Kusturica SKRHAN ZBOG SMRTI MARADONE: Za život kao njegov bila su potrebna DVA SRCA

Maradona je danas preminuo u 60. godini, a ceo fudbalski svet oplakuje kralja ove igre.

Emir Kusturica, veliki prijatelj Dijega Armanda Maradone, danas je teško podneo vest da je preminuo jedan od najboljih fudbalera sveta. Maradona je danas preminuo u 60. godini, a ceo fudbalski svet oplakuje kralja ove igre.

- Za takav život koji je najvećim delom bio ples, za takva uzbuđenja koja je proizvodio, za feštu koju je živio, nije bilo u istoriji sličnog. To je ono najbolje iz karnevalskog svijeta iz kog je dolazio. Za taj život dečaka koji je napravio put od sirotinjskog dijela Buenos Airesa, od sirotinjske kućice do prvaka svijeta, do prvaka svih klubova za koje je igrao trebalo je imati ne jedno, nego dva srca - poručio je čuveni režiser.

Kusta navodi da je Maradonin život, pre svega, značio borbu protiv nepravde.

- On je jedan od likova kojima se završava 20. vijek. Kad se ta aleja velikana koji su objedinjavali ne samo sport, nego i politički stav i borbu protiv nepravde upotpuni, tek tada će biti moguće reći da je 20. vijek završen. On je jedan od poslednjih koji je razgovarao sa mojom majkom, noć pred njenu smrt, i moja vezanost za njega prevazilazi svakako odnos režisera i glumca dok smo snimali film. On je jedna u nizu ikona zapadnog svijeta, i da je danas živ Endi Vorhol on bi stavio Maradonu pored Merlin Monro, i svih drugih najizrazitijih ličnosti kojima je obilovala druga polovina prošlog vijeka - saopštio je Kusturica.