ZAGREVANJE KOJE SE NIKADA NEĆE ZABORAVITI: Maradonini potezi tokom priprema za meč u Minhenu i danas se gledaju OTVORENIH USTA (VIDEO)

Maradona je bio vrhunski fudbaler, jedan od najboljih svih vremena, a u moru detalja po kojima će ostati upamćen je i jedno zagrevanje.

Devetnaestog dana aprila 1989. godine legendarni Dijego Armando Maradona oduševio je navijače Napolija na Olimpijskom stadionu u Minhenu.

Magični Argentinac je sa ekipom doputovao u Nemačku na revanš meč polufinala Kupa UEFA.

Koliko je bio zaštićen i nedodirljiv u timu Napolija govori njegovo individualno zagrevanje pred taj meč.

Dok su njegovi saigrači disciplinovano slušali savete kondicionog trenera, Maradona je opušteno žonglirao loptu i đuskao uz pesmu "Live is Life".

Omaleni Argentinac je pokazao neverovatnu tehniku, a do dana današnjeg ova pesma se čuje sa razglasa na stadionu San Paulo u Napulju pred svaku utakmicu.

It’s 31 years to the day since Diego Maradona produced the greatest warm up in the history of association football. pic.twitter.com/alFNj9eIY2