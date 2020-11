KASTRO JE MARADONI SPASAO ŽIVOT: Njih dvojica bili su veliki prijatelji, fudbaler je OBOŽAVAO KUBANCA, a jedna stvar ih posebno povezuje (VIDEO)

Slavni Argentinac nije nikad krio svoje političke stavove i često se sastajao sa brojnim svetskim liderima, a jedan od njih je bio i kubanski vođa Fidel Kastro, čiju je i tetovažu imao.

Više puta se pričalo o tome i kako mu je Kastro jednom prilikom spasao život.

Zanimljivo, umrli su istog datuma - 25. novembra.

Tog petka, 25. novembra, 2016. godine, preminuo je Fidel Kastro, a tužnu vest je saopštio njegov brat Raul.

Do 4. decembra, kada je sahranjen, cela zemlja je žalila. Možda to nema mnogo veze sa fudbalom, ali kako podseća portal Goal, kubanski lider je igrao važnu ulogu u Maradoninom životu.

Prvi put je Argentinac posetio Kubu 1986. godine posle pobede na Svetskom prvenstvu u fudbalu. To je bio drugi i poslednji put da je Argentina osvojila svetski kup.

Maradona je upoznao Kastra i bio je zadivljen njegovim pričama, pa se nekoliko puta vraćao na to ostrvo. Svaki put bi predsedniku poklanjao dresove.

Međutim, kada se povukao iz fudbala, Maradona je bio u užasnom stanju zbog problema sa drogom. Morao je da bude hospitalizovan i čekala ga je rehabilitacija. Kastro je tu video i svoju šansu, odnosno, priliku za kubanske lekare koji su po svojim kvalifikacijama i znanjima poznati u svetu.

Omogućio je da Maradona bude primljen u kliniku "La Pedrera". Ispostavilo se da će to biti početak fudbalerovog oporavka, i ljudi bliski Maradoni su govorili da mu je Kastro spasao život.

"Bio mi je poput drugog oca, čovek koga sam obožavao. Fidel nije samo za Kubance, ja sam Argentinac, osećam se kao Kubanac. Ja sam argentinski reprezentativac koji je došao da se oprosti i kaže - Ćao, asta sjempre, komandante", poručio je Maradona svojevremeno povodom Kastrove smrti.

just heard about diego maradona's passing. the greatest to ever play the game, and a socialist who used his platform to support anti-imperialist liberation movements across the globe. here he is visiting cuba after his good friend castro passed away. RIP pic.twitter.com/jnpHZdGQp3