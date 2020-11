Drama Maradoninog sina: Na intenzivnoj nezi saznao za smrt oca, obavestio ga novinar

Legendarni fudbalski as Dijego Maradona preminuo je u 60. godini, i dok svet tuguje za njim, njegov vanbračni sin, Dijego Sinagra (34), rođeni Napolitanac - nalazi se u teškom stanju na intenzivnoj nezi usled virusa kovid 19.

On je, prema navodima pojedinih medija, u tom stanju saznao za smrt svog oca, i to tako što ga je nazvao jedan neimenovani novinar da uzme izjavu od njega na vest o smrti njegovog slavnog oca.

❗️ Diego Maradona’s son, Diego Sinagra says:



“I agree with Gattuso when he says that Messi is the best. Messi is a human, my father is an extraterrestrial. Therefore, human beings are the best. But my father can not be compared with anyone." pic.twitter.com/lnugIxElSK