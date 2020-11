(UŽIVO) SVET ISPRAĆA MARADONU: Kovčeg sa posmrtnim ostacima stigao u Vrt mira, NA ULICAMA NEREDI (FOTO+VIDEO)

U Vrtu mira u Belavisti, severoistočno od Buenos Ajresa u toku je sahrana legendarnog fudbalera Dijega Armanda Maradone.

Kovčeg sa posmrtnim ostacima legendarnog fudbalera stigao je na konačno prebivalište u Vrt mira koji se nalazi u predrađu prestonice Argentine.

Telo argentinskog fudbalera će po njegovoj želji biti kremirano. U toku je pomen pred prijateljima i članovima porodice.

Stanje na ulicama je haotično. Došlo je i do sukoba Maradoninih pristalica i policije.

#Argentina: Right now, clash between the police and the fans of #DiegoMaradona during the farewell to their idol outside the Casa Rosada, the government palace.#MaradonaEterno #Maradona10 #CasaRosada



Video: @MicaCannataro pic.twitter.com/jrBlE0epzV