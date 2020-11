Kovčeg sa telom Dijega Maradone izložen je u Ružičastoj kući (Casa Rosada), Domu vlade u srcu glavnog grada Argentine. Preko kovčega postavljena je velika argentinska zastava preko koje je i dres nacionalnog tima sa brojem deset, koji je nosio Dijego. Slika koja se u Argentini ne viđa nikad je sada obišla planetu. Navijači dva najveća domaća kluba zagrljeni plaču zbog odlaska Dijega Maradone.

U Argentini je počela trodnevna žalost zbog smrti legende fudbala Dijega Armanda Maradone, a njegovi navijači, poštovaoci i građani opraštaju se od svog idola.

Očekuje se da će ispraćaju Maradone prisustvovati milion ljudi.

Dijego Maradona preminuo je juče u 60. godini od akutne, kongestivne i hronične srčane insuficijencije. Njegov odlazak potresao je fudbalsku planetu, a čuveni Argentinac po mišljenju mnogih bio najbolji fudbaler u istoriji.

Kovčeg sa telom preminule legende svetskog fudbala nalazi se ispred predsedništva u Buneos Ajresu, a napregledna armija navijača i poštovalaca slavnog El Pibea oprašta se od Božje ruke poslednji put.

