CRVENO-BELI PREGAZILI BELGIJANCE! Zvezda obezbedila još jedno EVROPSKO PROLEĆE (FOTO+VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Gentu u 4. kolu grupe L, grupne faze Lige Evrope rezultatom 2:0.

SASTAVI:

STADION: "Gelamko arena" (Belgija), SUDIJA: Filip Glova (Slovačka)

GENT: Bolat - Botaka, Hanhe-Olsen, Ngadeu-Ngađui, Fortuna, Mohamadi – Dorš, Ovusu, Kums – Bukari, Bezus.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gajić, Pankov, Milunović, Degenek - Petrović, Nikolić - Ben, Ivanić, Vukanović - Falćineli. Trener: Dejan Stanković.

UŽIVO:

DRUGO POLUVREME:

82. minut - Upropastio je Nikolić šansu za kontru. Zvezda je krenula u napad, imala je situaciju 'četiri na četiri', ali je Nikolić umesto Spiridonovića koji je bio u punom trku pokušao da proigra Falćinelija koji je bio u slabijoj poziciji, i to loše.

77. minut - Pokušao je Nuri Fortuna, pored gola.

72. minut - Dvostruka izmena u Zvezdi umesto Bena ušao je Spiridinović, a umesto Petrovića Degenek

71. minut - Velika šansa za Gent, Kums neometan sa sa deset metara šutira pored gola

69. minut - Belgijanci ne odustaju od napada, Zvezda vreba iz kontre

61. minut - Fortuna šutira, ali pravo u Borjana.

58. minut - Milunović fantastičnim udarcem glavom za još jedan gol! Ovo je Zvezda čekala još od 1. minuta. Nakon odlično izvedenog kornera Bena, Nemanja Milunović je bio najviši u skoku za 2:0.

53. minut - Dobar pokušaj Degeneka iz daljine, Bolat brani.

48. minut - Bezus šutira glavom, ali preko gola.

46. minut - Nastavljena je utakmica, a prvu izmenu napravio je Vim de Deker. Alesio Kastro-Montes je zamenio Botaku.

PRVO POLUVREME:

45. minut - KRAJ PRVOG POLUVREMENA

41. minut - Boksovao je Borjan loptu posle centaršuta iz slobodnog udarca, a na odbijenu loptu je naleteo Mohamadi koji je potom nekontrolisano šutirao.

37. minut - Zvezda je prenela težište igre na polovinu Genta, ali nema opasnosti po gol Sinana Bolata.

31. minut - Traže penal igraći Genta! Vukanović je vukao Bezusa u kaznenom prostoru, ovaj je pao, ali je sudija Filip Glova samo odmahnuo rukom.

28. minut - Domaćin tražio penal , nakon povlačenja Pankova u šesnaestercu crveno-belih, sudija iz Slovačke nije reagovao.

24. minut - Fudbaleri Genta imaju terensku inicijativu, ali se Zvezda organizovano brani.

18. minut - Opasan napad Genta je završen samo kornerom.

15. minut- Pokušao je Bukari iz daljine, preko gola

10 minut - Nakon vodećeg gola Zvezde nema pravih prilika igra se između dva šesnaesterca

5. minut - Blaga inicijativa Belgijanaca

1. minut - GOOL 0:1, Fantastičan šut Njegoša Petrovića iskosa sa leva strane sa ivice šesnaesterca u sam rašlje gola Genta , nemoćan je bio golman Bolat

1. minut - Utakmica je počela

U čast najboljeg

Koreografija na tribinama terena biće u čast preminulog Dijega Armanda Maradone. Na zvaničnom Tviter profilu belgijskog kluba je objavljena fotografija koja otkriva kako će izgledati tribine "Gelamko arene" na večerašnjoj utakmici.

For the game tonight, together with @crvenazvezdafk we will pay tribute to one of the greatest of all times. Thank you @BuffaloIndians for making this possible! #gntbel #UEL #Maradona #D10S #RIP pic.twitter.com/QGl5AtPq6p