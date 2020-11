(UŽIVO) GENT - CRVENA ZVEZDA: Desetkovani crveno-beli jure evropsko proleće u Belgiji! OVO SU SASTAVI

Šampion Srbije Crvena zvezda od 18.55 u Belgiji protiv Genta igra utakmicu četvrtog kola Lige Evrope.

Izabrnici Dejana Stankovića su trenutno u fantastičnoj formi, bezali su šest pobeda u svim takmičenjima, od čega dve u Ligi Evrope, protiv Slovana i Genta u Beogradu.

Zvezda igra veoma važan meč, ali u njega ulazi ozbiljno oslabljena, jer su u Beogradu zbog povreda, suspenzija ili korona virusa stali neki od nosilaca igre.

Sa druge strane, fudbaleri Genta su veoma loše započeli sezonu, ali su na poslednje tri utakmice belgijske Župiler lige osvojili sedam bodova i počeo je njihov uspon na tabeli.

Zvezda i Gent su snage odmerili i u prethodnom kolu Lige Evrope kada je rezultat bio 2:1 za crveno-bele na "Marakani". Golove za srpski tim je tada postigao tandem koji danas neće biti u kombinaciji za tim, Gelor Kanga i Aleksandar Katai, dok je strelac za Belgijance bio Vadis Ođiđa-Ofoe.

Eventualna pobeda Crvene zvezde u Belgiji bi bila ogroman korak ka novom evropskom proleću u Ljutice Bogdana, pogotovo ako i Hofenhajm u Češkoj ostvari očekivnai trijumf.

Sudijska ekipa na "Gelamko arenu" dolazi iz Slovačke, a glavni arbitar je Filip Glova. Njegovi pomoćnici, odnosno mahači, biće Peter Bednar i František Ferenc, dok je četvrti sudija Mihal Očenaš koga su upamtili navijači Partizana pošto je prošlog leta sudio na meču crno-belih protiv Konahs Kija u Velsu, koji je "parni valjak" pobedio minimalnim rezultatom.

SASTAVI:

STADION: "Gelamko arena" (Belgija), SUDIJA: Filip Glova (Slovačka)

GENT: Bolat - Botaka, Hanhe-Olsen, Ngadeu-Ngađui, Fortuna, Mohamadi – Dorš, Ovusu, Kums – Bukari, Bezus.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gajić, Pankov, Milunović, Degenek - Petrović, Nikolić - Ben, Ivanić, Vukanović - Falćineli. Trener: Dejan Stanković.

U čast najboljeg

Koreografija na tribinama terena biće u čast preminulog Dijega Armanda Maradone. Na zvaničnom Tviter profilu belgijskog kluba je objavljena fotografija koja otkriva kako će izgledati tribine "Gelamko arene" na večerašnjoj utakmici.

For the game tonight, together with @crvenazvezdafk we will pay tribute to one of the greatest of all times. Thank you @BuffaloIndians for making this possible! #gntbel #UEL #Maradona #D10S #RIP pic.twitter.com/QGl5AtPq6p