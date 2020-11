HOĆE DA GA UBIJU? Porodica POGREBNIKA KOJI SE SLIKAO SA MRTVIM MARADONOM dobija pretnje smrću!

Najomrežniji ljudi u Argentini, ali i širom sveta, pogrebnici koji su se fotografisali sa telom mrtvog Dijega Armanda Maradone, imaju probleme ne samo sa vlastima nego i sa ogorčenim ljudima.

Ovo je otkrio jedan od njih, Klaudio Fernandez koji je pokušao i da se opravda zbog sporne fotografije.

- Sve se desilo u trenutku, nisam znao da će nas fotografisati. Upravo sam podigao glavu, a moj sin je učinio ono što bi učinilio svako dete od 18 godina. Znate, ja sam radio i telo Maradoninog oca kada je preminuo. Mogu da kažem da mi je bio poznanik, ali to nisam radio ni dok mi je bio živ, pa neću ni sada. Svestan sam da mi mnogo ljudi zamera zbog fotografije - rekao je Klaudio za jednu radio stanicu.

Otkaz u preduzeću Pinijer dobili su odmah, baš kao i njihov kolega Klaudio Medina, koji se takođe s podignutim palcem fotografisao pored Maradoninog tela. A onda su počele da stignu i pretnje iz komšiluka, u neposrednoj blizini mesta na kom je pokojni El Pibe debitova u dresu Boka juniorsa 1976. godine.

- Navijači su me zvali i pretili mi. Poznajemo se, iz istog smo kraja. Pričaju da će me ubiti, da će izlomiti i mene i moju porodicu! - navodi on.