UBIJENI ILI UHAPŠENI? Misterija oko grobara koji su se slikali sa mrtvim Maradonom i dalje traje

Smrt legendarnog argentinskog fudbalera Dijega Armanda Maradone, od srede kada je objavljeno da je u 60. godini preminuo u kući, glavna je tema medija širom sveta.

Prvo se pričalo o fudbalskim dostignućima i burnom životu El Pibea, da bi zatim primat preuzela sahrana.

Najviše gneva među navijačima koji oplakuju odlazak legende, izazvao je momak, grobar, sa naočarima, koji je je sa ocem, uz širok osmeh, pozirao pored Maradoninog kovčega.

Klaudio Fernandez je ime oca ovog mladića, i on se našao na udaru javnosti, pa se brže bolje izvinjavao zbog kranje neljudskog gesta.

Diego Molina was one of the men working to prepare Maradona's body ahead of the private open-coffin wake but he ended up taking selfies with it. He has lost his job, received death threats and nolonger a citizen of Argentina. #BlizzUgandaNews. Full story: https://t.co/k7uGTdBa0I pic.twitter.com/cErMGVaQ0f