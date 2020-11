FUDBALER PREMINUO U 43. GODINI! Svet sporta u suzama zbog smrti ZVEZDE PREMIJER LIGE!

Nekadašnji reprezentativac Senegala i fudbaler Fulama, Portsmuta, Vest Hema i Birmingema Papa Buba Diop preminuo je u 43. godini života

Diop je preminuo nakon duge borbe sa teškom bolesti, prenose svetski mediji.

Papa Bouba Diop has tragically passed away aged 42, according to various sources in Senegal. RIP to a Fulham cult hero 🙏 pic.twitter.com/0GLGjrEuq9

Senegalac je najbolje trenutke u karijeri proveo u engleskoj Premijer ligi gde je branio boje četiri različita tima, ali je najblistavije partije pružao u nacionalnom timu.

Za reprezentaciju Senegala je odigrao 63 meča na kojima je postigao 11 golova, što je odličan učinak s obzirom na to da se radilo o defanzivnom vezisti koji je ponekad igrao čak i štopera.

RIP ‘Wardrobe’😢



Sad news: Papa Bouba Diop has died after a long illness according to reports from #Senegal.



Scored the lone goal v France as the Teranga Lions beat defending champs at the 2002 World Cup.



Played for Lens, Fulham, Portsmouth & West Ham.pic.twitter.com/id38qgrvS9