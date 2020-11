UŽAS U PREMIJER LIGI: Poznati fudbaler ostao bez svesti, odmah mu priključili kiseonik! IZNELI GA NA NOSILIMA SA TERENA

Napadač Vulverhemptona Raul Himenez završio je u bolnici tokom prvog poluvremena meča u kom njegov tim gostuje Arsenalu!

Himenez se u 15. minutu sudario sa Davidom Luizom i pao je kao pokošen, a lekasrka služba je odmah utrčala na teren, priključila ga na kiseonik i na nosilima iznela sa terena. Pravo u bolnicu - kako javljaju engleski mediji.

Jeez, this looks awful. Hope David Luiz and Raul Jimenez are both okay 🙏 pic.twitter.com/ya33oDDtGc