DOSTA SA PATETIKOM - U POHOD NA MARADONINO BOGATSTVO! Osam žena i 11 dece kreće u trku za 75 MILIONA DOLARA

Nakon suza i tuge zbog smrti legende kreće bespoštedna borba za nasledstvo.

Legendarni fudbalski as imao je izuzetno buran ljubavni život. Iz jednog braka i tri vanbračne veze ima petoro dece koju je priznao. Međutim, još četiri žene tvrde da su rodile Maradoni ukupno šestoro dece. Dva deteta žive u Argentini, a četvoro na Kubi.

Svi oni smatraju da imaju pravo na deo nasledstva.

Poznati portal "Celebrity Net Worth", koji prati zarade slavnih ličnosti, procenjuje da je Maradona u karijeri zaradio oko pola milijarde dolara. Međutim, nikada nije štedeo novac, maksimalno je uživao u životu. Lake žene, droga, luksuzne nekretnine, skupoceni automobili, nakit, alimentacije... Spiskao je ogromno bogatstvo, ali procenjuje se da mu je ostalo oko 75 miliona dolara.

"Nema nikakve sumnje da će tek sada da krene prava sapunica o Maradoni, rat njegovih naslednika za bogatstvo", poručuje ugledni argentinski novinar Hulio Kiapeta.

Maradona nije napisao testament i to će dodatno zakomplikovati raspodelu njegove imovine.

