PA, OVA FOTKA JE STVARNO HIT! Ceo svet priča o neverovatnoj sceni na utakmici Reala - Ljudi gledaju i NE MOGU DA DOĐU SEBI (FOTO+VIDEO)

Navijači Reala besneli su na društvenim mrežama nakon meča. Odbrana kraljevskog kluba pravila je nedopustive greške na meču u Ukrajini, a scena koja viđena pre prvog gola domaćina obišla je planetu.

Naime, Šahtjor je poveo nakon jedne kontre posle kornera Reala. Lopta je brzo prebačena u kazneni prostor gostiju, odbrana je katastrofalno reagovala i Dentinjo je savladao golmana Reala.

Zanimljivo, u momentu u kom je Šahtjor uspeo da doda loptu na krilo kompletna odbrana Reala bila je zbijena na istom mestu. Modrić, Kros, Rodrigo, Naćo i Odegard mogli su da se uhvate za ruke koliko su bili bilizu.

Ova scena zapalila je društvene mreže. Fudbaleri Reala postali su predmet sprdnje zbog ove očajne reakcije.

How on earth did I support Real Madrid 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/dPNWcv7STa