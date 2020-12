Lampard zadovoljan igrom Žirua: On je pravi primer mlađim igračima da, kada ne igrate stalno, nastavite dobro da trenirate

Trener Čelsija Frenk Lampard pohvalio je igru fudbalera Olivijea Žirua, koji je postigao četiri gola za londonski tim u pobedi protiv Sevilje u Ligi šampiona.

Čelsi je sinoć u Španiji pobedio Sevilju sa 4:0, u utakmici petog kola Grupe E i obezbedio prvo mesto u grupi pred osminu finala Lige šampiona. Sva četiri gola postigao je Žiru.

"On je vrhunski profesionalac. Vidite njegovu statistiku u reprezentaciji Francuske i u Ligi šampiona. Nije bio standaran pre nego što sam preuzeo ekipu, ali čim sam došao video sam koliko je pozitivan, koliko želi da trenira, koliko želi da utiče na ljude, bez obzira da li je starter", rekao je Lampard, preneli su britanski mediji.

"Četiri gola na ovom nivou takmičenja i kvalitet golova... individualni nastup Olivijea ali i ekipe u prvom poluvremenu, od odbrane do napada su bili sjajni. Sjajna partija Olivijea. Ovo je težak teren, bilo je teških momenata u prvom poluvremenu, ali smo uspeli da se izborimo", dodao je on.

Lampard je naveo da mladi igrači mogu mnogo da nauče od 34-godišnjeg francuskog fudbalera.

"On je pravi primer mlađim igračima da, kada ne igrate stalno, nastavite dobro da trenirate, a onda dobijete šansu i odigrate kao što je on odigrao protiv Sevilje. Olivije je pouzdan i tačka. Ne samo za našu ekipu već i svojim golovima za reprezentaciju Francuske, u kojoj ima sjajnih individualaca", rekao je on.