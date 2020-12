SAZNAĆU KO JE KRTICA, NAĆI ĆU GA, A ONDA VIŠE NEĆE IGRATI! Siniša Mihajlović van sebe pred duel sa Interom

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Giorgio Benvenuti/ansa via AP | |

Fudbaleri Bolonje u nastavku Serije A gostuju Interu u Milanu, a trener Siniša Mihajlović nije zadovoljan zbog činjenice da se u italijanskim medijima pre vremena pojavljuju informacije oko satava tima i formacije u kojoj će ekipa igrati.

"Isprobao sam novu formaciju samo da bih proverio ko to otkriva tajne novinarima. Uradio sam to namerno. Istražujem i naći ću ko je, a kada ga pronađem, napašću ga, neću mu više dozvoliti da igra. Da se razumemo, ne znam ko je, bili smo tu samo mi i pokušao sam samo da otkrijem ko to prenosi stvari medijima", kaže strpski trener.

On kaže da nije u redu što se iznose takve tajne iz svlačionice.

"Danas je sve u štampi, ali kad saznam, neće biti smešno. Svi uvek znaju kako će Bolonja igrati, nije to slučaj sa drugim timovima. Ako je neko tu, uhvatiću ga", obećao je Siniša.

Trener Bolonje se našalio u odgovoru na pitanje kako misli da zaustavi napadača Intera Romelua Lukakua.

"On je brži, krupniji i snažniji od mene, možda bih u ringu mogao da ga zaustavim, ali na fudbalskom terenu, gde nemate dozvolu da upotrebite nedozvoljene udarce, ne mogu ništa", nasmejao se Mihajlović.

On kaže da ga ne brine snaga protivnika.

"Primljeni golovi me nikad nisu brinuli, ono što me više muči je kako da postignemo gol više od protivnika. To je stvar mentaliteta, ja uvek igram da bih pobedio", zaključio je trener Bolonje.