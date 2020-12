Stanković: Napadom čuvamo mrežu netaknutom

Kontrolom utakmice i napadom se čuva gol. Kada nastane problem, onda se svi branimo. To je način na koji svi zajedno uspevamo da sačuvamo naš gol, izjavio je danas trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković.

Zvezda nije primila gol već 580 minuta, a Stanković je na konferenciji za medije uoči utakmice sa Bačkom istakao da se nada kako će sutra 17. put u sezoni mreža mirovati.

"Ne razmišljamo puno o tome da li ćemo primiti gol ili ne, već nam je bitno da ga postignemo, da igramo organizovano i da imamo kontrolu nad utakmicom. Kada se ispune svi ti uslovi, mnogo je teže da se primi gol. Drago mi je zbog tog podatka i zbog momaka koji imponuje svakome", objasnio je Stanković.

Ove sezone Crvena zvezda beleži fenomenalne rezultate i mnogo je doprinela razvoju srpskog fubala. Trener crveno-belih je izneo svoje mišljenje o tome da Zvezda, daljim plasmanom u Ligi Evrope, Srbiji donese dva predstavnika u Ligi šampiona naredne sezone.

"Rano je sada pričati o tome, videćemo posle treba. Jedan od najvažnijih i najvećih ciljeva ove sezone je ostvaren - proleće u Evropi, konkretnom, poštenom i organizovanom igrom. Pre svega sam zadovoljan time, jer smo napredovali kao ekipa. Sve što je došlo zbog toga, osvojeni bodovi u grupi Lige Evrope, porast koeficijenta, sve što smo dali klubu je fenomenalno", rekao je Stanković.

"Klub kao što je Crvena zvezda to i zaslužuje. Sada čekamo ponedeljak. Ima preozbiljnih ekipa, kao da igramo Ligu šampiona. Posle toga ćemo videti i spremati se za utakmicu", rekao je Stanković.

Istakao je da je ponosan na svoje igrače i koliko ekipi znači to što je Milan Borjan izabran za najboljeg golmana prve faze Lige Evrope, a Milunović za drugog najboljeg defanzivca.

"Borjan nije bez razloga najbolji golman, lider i kapiten ove ekipe. Jedan je od najiskusnijih momaka u timu, sa zavidnom karijerom i velikim brojem utakmica u Evropi. I kada ih nema puno, njegove odbrane su veoma bitne, jer su to one ključne šanse protivnika. Odbranom tih pokušaja on obezbedi timu pobedu, nerešen rezultat i sačuva mrežu. Nema on 15 intervencija na meču, ali te dve-tri su u pravim trenucima", rekao je trener crveno-belih.

"Što se tiče Milunovića, on je u poslednje vreme stvarno sjajan, pre svega u defanzivnim zadacima i duelima. Radili smo mnogo na tome da odbranu dovedemo do savršenstva. Za sada je to dobro, ali uvek može bolje. Veoma mi je drago što su naša dva igrača svrstana u sam vrh Lige Evrope i najbolji tim grupe. To je rezultat velikog rada, odricanja i neodustajanja", napomenuo je Stanković.

Govorio je o startnoj postavi na utakmici protiv ekipe Bačke i koliko "bonus" igrača može da se očekuje na terenu, a napomenuo je i na koga neće moći da računa u nedelju.

"Videćemo, igrači su veoma umorni i iscrpljeni. U četvrtak smo igrali utakmicu u Liberecu, dugo smo putovali i nismo još uvek konkretno razgovarali o startnoj postavi. Ono što je sigurno, neću moći da računam na Gavrića, Kataija i Vukanovića", istakao je trener crveno-belih.

Za kraj se osvrnuo na svoju igračku karijeru u dresu Intera i istakao razočaranje zbog neočekivanog ispadanja njegovog bivšeg kluba iz grupne faze Lige šampiona.

"Žao mi je, kao nekome ko je u tom klubu igrao deset godina. Igrali su u grupi koju su mogli da prođu, a neće igrati ni Ligu Evrope. Mislim da je to jedan ozbiljan pad Intera. Ne znam kakav je njihov dalji plan. Verovatno će težiti ka osvajanju prvenstva, jer neće imati dodatne obaveze, kao što su utakmice u Evropi", istakao je Stanković.