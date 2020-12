STRAVIČAN DOGAĐAJ U BUNDESLIGI! Fudbaler u letu izgubio svest i PAO NA GLAVU, hitno hospitalizovan! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Mark Ut doživeo je tešku povredu već na startu utakmice nakon jednog na prvu loptu bezazlenog sudara.

U "ligama petice" se ovo dešava već drugi put u kratkom razmaku, pošto je Raul Himenez zadobio tešku povredu u jednoj takvoj situaciji na meču Vulverhemptona i Arsenala.

Ut je odmah pao na zemlju i ostao bez svesti, lekarska ekipa je odmah reagovala i ukazala prvu pomoć fudbaleru. Nedavno se nešto slično desilo i na košarkaškom terenu, u SAD.

Puh😰 Alles erdenklich Gute für Mark #Uth! In solchen Momenten werden Sieglos-Serien und so plötzlich so unwichtig. #FCAS04 pic.twitter.com/l8ecxJVGK7