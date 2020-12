OVO JE ČEKALA CELA SRBIJA! OGLASIO SE PIKSI! Odgovorio na pitanje da li će biti novi selektor Orlova

Slavni srpski fudbaler Dragan Stojković mogao da bude novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, a tragom tih informacija oglasio se i sam Piksi.

Dragan Stojković Piksi govorio je jutros o svom eventualnom angažmanu u FSS.

On je bio jedan od gostiju na otvaranju nove fabrike guma u Inđiji.

"Dobio sam pozive sa svih strana. Još letos sam obećao da ću prisustvivati jer se radi o japanskoj korporaciji. Proveo sam 13 godina u Japanu u toj predivnoj zemlji. Živeli smo u jednom društvu koje je mnogo lepo upoznati. Vrlo specifičan narod i može mnogo da se nauči", rekao je Stojković, pa progovorio o tome da li će biti selektor "Orlova".

"Ja sam ovde duže vreme, nisam bio u medijima i odmorio sam se. Prvi put sada dolazim javno i sad će da budu pozivi sa svih strana. Ljude interseuje. Ima istine da me hoće godinama unazad. Znam da postoje želje, pozivi. Bilo je u poslednje vreme, ali reći ću vam u novembru sam tri puta odbio Gvangdžu da se vratim. Odbio sam jer živomo u specifičnom vremenu, uslovima, nosimo maske. Prbrzo odlaze neki ljudi u nekim godinama, a korona nije šala", objašnjava Piksi, pa dodaje:

"Moramo da budemo odgovorni, da poštujemo mere. Treba imati motivaciju da radite ponovo. Nemam nešto motivaciju da radim tamo jer postoje restriktivne mere. Moram da budem u karantinu, da li može da mi dođe porodica, ne znam. Moram da budem motivisan", kaže legendarni fudbaler, pa nastavlja:

"Ja sam tu da pomognem srpskom fudbalu u bilo kom obliku. Propustili smo šansu da odemo na Euro, nervirao sam se. Ne možeš da veruješ da možeš da izgubiš od ekipe koja nije kvalitetnija od tebe. Mi kažemo da nam je tamo mesto. Da bi otišao na veliko takmičenje moraš da pokažeš kvalitet. Mi ga imamo ali ga ne pokazujemo. To treba pitati ljude koji su u sistemu. Treba da imam dobre informacije da bih dao svoje mišljenje. Da li ću biti selektor ili neću, videćemo. Ne mogu da kažem ni da ni ne. Neko ko me želi mora da me želi kompletno", smatra Piksi.

"Morate svi da me želite da se oseti podrška, želja, volja. Videćemo. Osećam podršku od ljudi koji su tu, ali treba još neke stvari da se poklope. Znam da bih nas odveo u Katar. Znam jer verujem u to i izvukao bih iz igrača maksimum, maksimuma. Ne mogu da ti neki igrači u utakmici koja je najbitnija, budu najgori. To se u poluvremenu reši", zaključuje Stojković.