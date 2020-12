OGLASIO SE ALEKSANDAR PRIJOVIĆ - Evo šta je rekao o povratku u Evropu, reprezentaciji, ali i Nemanji Matiću!

Aleksandar Prijović blizu je svog 150. gola u klupskoj karijeri. Prema zvaničnim statistikama, trenutno je na koti 148, pa će, po svemu sudeći, jubilej proslaviti u dresu Al Itihada.

Prijović se na početku razgovora za "Provjereno.info" osvrnuo na partije svog Al Itihada u dosadašnjem dijelu prvenstva.

"Počeli smo sezonu sasvim solidno. U nekim utakmicama nedostajalo nam je i malo sreće da rezultati budu bolji, ali smatram da ekipa ide u pravom smjeru. Domogli smo se i polufinala u Arapskom kupu u kojem imamo dobre šanse da dođemo do finala. Sigurno ćemo pokušati da "napadnemo" taj trofej ukoliko nam se ukaže prilika. Uz to, među glavnim favoritima smo u Kraljevskom kupu. Idemo korak po korak i za sada mogu da budem zadovoljan." kaže Prijović.

Nije tajna da bi ga brojni evropski klubovi rado videli u svojim redovima. Za sada, iskreno će Prijović, o tome ne razmišlja.

"Ugovor me sa Al Itihadom veže do 2023. godine. Međutim, u fudbalu nikada ne znaš. Šta nosi sutra i šta može da se desi tokom prelaznih rokova. Ja sam potpuno fokusiran na svoj klubi ne razmišljam o bilo kojem drugom. Za sada ne žurim nigde. Ispred mene su najbolje fudbalske godine i ne isključujem mogućnost da se vratim u evropski fudbal, ali, za sada, ovde se osećam dobro." kaže Prijović koji je ponikao u redovima Sent Galena, a potom branio boje Parme, Jeovila, Nortemtpona, Siona, Lozane, Tromzoa, Đurgardena, Boluspora, Legije i PAOK-a.

Govorio je Prijović i o reprezentaciji Srbije...

Za svakog fudbalera i patriotu je najveća čast da bude pozivan medu najbolje fudbalere svoje države, da nosi dres reprezentacije i da se na terenu bori za grb svoje zemlje.

Reprezentacija Srbije u 2021. godinu ulazi u novi ciklus kvalifikacija. Put do Mundijala u Kataru vodi kroz grupu "A" u kojoj su još Portugal, Irska, Luksemburg i Azerbejdžan

"Biće veoma teško protiv Portugala, ali ne treba zaboraviti ni Irsku sa kojom očekujem veoma teške i borbene utakmice. Ipak, ubeđen sam da će Srbija uspeti da se domogne Svetskog prvenstva."

Prijović asa Mančester junajteda smatra najboljim fudbalerom generacije.

"Nemanja Matić je za mene, bez dileme, najbolji srpski fudbaler naše generacije. Već godinama igra na vrhunskom nivou za najveće engelske klubove. Zaista, suvišeno je bilo šta reći za karijeru koju je napravio, tako da je za mene Nemanje Matić broj jedan što se tiče srpskih fudbalera", rekao je Prijović.