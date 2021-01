SJAJNA VEST ZA PRVI DAN NOVE GODINE: Srpski fudbaler posle tri meseca terapije pobedio rak

Fudbaler Ciriha Vasilije Janjičić (22), posle tri meseca terapija pobedio je rak koji mu je dijagnostifikovan tokom leta prethodne godine.

Janjičić je u julu saznao da ima rak, i to malo pošto je iz Hamburgera prešao u Cirih, da bi u septembru poručeno da će biti podvrgnut intenzivnom lečenju.

- Za mene lično, to je najgora godina u životu. Ne želim previše da trošim reči na nju, ali ću poručiti da je izgubila. Ali želim da 2021. započnem dobrim vestima, a to je da sam posle tri meseca hemoterapija i dve operacije pobedio rak - napisao je Janjičić i dodao:

- Hvala svima, a posebno porodici koja je bila uz mene. Veliko hvala mojim saigračima iz Ciriha, mom bivšem klubu HSV-u, švajcarskom nacionalnom timu i svima koji su me podržavali. Srećan sam što sam zdrav i neverovatno srećan što ću opet moći da igram fudbal.

Podsetimo, Vasilije Janjičić je prošao sve kategorije u reprezentaciji Švajcarske. Časopis "Four Four Two" svojevremeno ga je uvrstio među 50 najvećih talenata Evrope.

Janjičić je svojevrmeno imao kontakte sa Fudbalskim savezom Srbije, ali kako je sam rekao zvaničan poziv da zaigra za našu reprezentaciju nije dobio.