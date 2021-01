ŽESTOK POČETAK GODINE: Masovna tuča igrača na NFL meču! Neki jedva izvukli živu glavu

Početak 2021. godine u američkom fudbalu obeležila je masovna tuča igrača na završnom takmičenju ekipa Misisipi stejta i Tulse u konkurenciji koledža - Armed Forces Bowl.

Pri kraju meča u četvrtak izbila je masovna tuča između igrača obe ekipe u kojoj je učestvovalo njih dvadesetak, preneo je ESPN.

S obzirom na to da igrači nisu skidali zaštitne kacige, udarci su najviše padali u torzo i donji dio tela.

Igrač Tulse Kendarin Rej najteže je stradao jer su treneri morali da mu pomognu da polako ode sa terena.

ESPN navodi da za sada još nije poznato šta je izazvalo masovni okršaj igrača.

Trener Misisipi stejta Majk Lič izjavio je da mu nije poznato šta je izazvalo tuču, ali je dodao ''da je bilo nešto i pre utakmice''.

- To sve je glupo, tako da je i razlog za to glup, bez obzira na to koji je razlog u pitanju - rekao je Lič.