KOD ARKANA SU PLATE BILE KIKIRIKI - Hteo sam u Zvezdu, ali Obilić me uzeo i ništa me nisu pitali! NISAM IMAO IZBOR

Bivši reprezentativac Jugoslavije, a sada uspešan fudbalski trener Ivan Vukomanović, govorio je o svom dolasku u Obilić i saradnji sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

U intervjuu za "Mondo" Vukomanović je otkrio da njegov transfer iz užičke Slobode u Crvenu zvezdu bio dogovoren, ali je Obilić te 1996. godine pokvario njegove planove.

"U Obilić sam stigao sa 19 godina, a već sam igrao dve sezone u Prvoj ligi za Slobodu iz Užica, u gradu gde sam rođen. I kao svaki dečak koji "pika" loptu, moj san je bio da zaigram za Slobodu i Crvenu zvezdu. Nakon te druge sezone u Slobodi, u klubu su me obavestili da me želi Zvezda. Imali su dobru saradnju sa Slobodom. Obilić me je tada hteo, ali su mi u klubu rekli da su već napravili dogovor sa Zvezdom. Iz Slobode je tada već šest meseci ranije u Zvezdu otišao Zoran Njeguš i bio je dogovor da ja odem posle toga" kaže Vukomanović i dodaje:

"To leto se desilo da su došli ljudi iz Obilića u Užice i rekli "ne, ne, to ne može, mi ga kupujemo" i doneli su novac. Pozvali su me u klub i to je bilo to. To je period kada je Obilić bio sa svojim vlasnikom, jednim od najmoćnijih ljudi u državi (Željko Ražnatović Arkan, prim. aut). I retko ko je smeo bilo šta da kaže... Kao mlad dečko od 19 godina nisam imao veliki izbor, već samo da sednem u auto i odemo na Vračar da potpišem ugovor. I tako se i desilo".

Vukomanović je istakao da nikada nije doživeo neku neprijatnost tokom saradnje sa Željkom Ražantovićem Arkanom.

"Pričajući o tome ko je nama bio predsednik i ko je bio taj čovek, ja mogu da tvrdim da za te dve godine nikad nisam doživeo nijednu neprijatnost. Nikad nisam video u svlačionici da je iko od igrača imao neprijatnost unutar kluba sa bilo kim od bilo kojih ljudi, a da ne pominjemo predsednika koji je svaki dan bio na stadionu. Samo kad se setim kakve smo stanove imali svi igrači Obilića, kakve smo automobile dobijali kao igrači, velike i dobre premije", tvrdi Vukomanović.

Vukomanović ističe da plate u Obiliću nisu bile visoke i da su svi igrači imali iste ugovore.

"Plate koje smo imali na godišnjem nivou, u odnosu na ovo danas što primaju igrači - to je kikiriki. Teška sitnina, ali smo opet bili srećni i zadovoljni, nama kao mladima to uopšte nije bilo neka prva stvar u glavi, kao sad ćemo mi tu da zaradimo neki novac".

Odmah nakon osvajanja šampionske titule Vukomanović je prodat francuskom Bordou i ponovo se ništa nije pitao. Zvanično je proveo pet godina u francuskom klubu, ali uglavnom je vreme provodio na pozajmicama. Igrao je za Crvenu zvezdu u dva navrata, Keln, Rad, Dinamo iz Moskve, Makabi.