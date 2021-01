ČUVENI GOLMAN TEŠKO POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! Navijači i ceo svet se mole za njega, a prizor na putu je UŽASAN (FOTO)

Izvršni direktor Rome, a doskorašnji poznati golman Morgan De Sanktis doživeo je saobraćajnu nesreću nakon što se prevrnuo autom u Rimu.

Bivši čuvar mreže Napolija, Rome, Udinezea, Juventusa i reprezentacije Italije je hitno operisan i van životne opasnosti.

De Sanktis je zadobio povrede rebara i leđa, kao i još nekoliko manjih povreda na telu.

