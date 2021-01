KATASTROFALNE VESTI! Fudbaler oboleo od teške bolesti!

Bolest poznatija pod nazivom Hodžkinov limfom je tumor koji nastaje u limfnim čvorovima stanica imunološkog sistema, a najčešće zahvataju krv i koštanu srž.

Fudbaler Kardifa je ekspresno počeo sa ciklusima hemoterapije, a rukovodstvo Kardifa, medicinsko osoblje i saigrači mu pružaju podršku.

- Univerzalno poštovan od svih saigrača, osoblja i navijača, Sol je počeo bitku sa za njega tipičnim pozitivnim duhom i on će nastaviti biti nezamenjiv deo naše porodice - poručili su iz Kardifa.

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma.



With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment.



https://t.co/xvwoA7oVxq



We are all with you, Sol. 💙