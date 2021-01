''UDARILO GA JE 20.000 VOLTI U POLJU!'': Andrija Kaluđerović DO DETALJA ispričao šta se ZAISTA desilo njegovom sinu!

Nekadašnji napadač Crvene zvezde Andrija Kaluđerović (33) prolazi kroz pravu životnu dramu.

Njegovog sina Lazara udarila je struja izuzetno visokog napona, ali nije bilo sve onako kako je isprva opisano u pojedinim medijima.

"Ja nemam sina jedinca, imam tri sina, Srednji Lazar je doživeo nesreću i to je bilo 3. januara. I dalje je u bolnici i on ima 7 i po godina", rekao je bivši napadač Zvezde, Rada i brojnih klubova.

Gotovo u dahu dodao je sledeće, apostrofirajući da krivica za pomenuti strujni udar uopšte nije na komšijama:

"Ko je lud da može da napiše da je (u pitanju bila) komšijina ograda, da ljude stavljaju na stub srama i moju mamu kako nije pazila dete od četiri godine? Lazar ima 7,5 godina i normalno je da se igra sam sa drugarima. Udarila ga je struja od 20.000 volti u polju, 100 metara od zadnje kuće u selu. Otkačila se žica sa bandere i spustila do visine koje dete može da dodirne. To je kao atomska bomba da stoji u polju i ne dira je niko. Inače, tu su se igrala deca celo leto, a sa njim su bila dva dečaka njegovo godište. Ako već pišete to (što je zadesilo porodicu Kaluđerović) - onda napišite istinu", poručio je 33-godišnji golgeter u razgovoru za "Blic".