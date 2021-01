TUMBAKOVIĆ: Ponosan sam na sve što je ostvareno, ovo je proces koji traži vreme

Bivši selektor Srbije Ljubiša Tumbaković gostovao je na televizi "Nova S" o tome da nema za čim da žali kada su rezultati reprezentacijeu pitanju.

Iksusni 68-godišnji stručnjak ističe da je bio u nepovoljnoj poziciji.

- Od tih godinu i po - deset meseci nisam video igrače, samo smo se čuli telefonski, čak nisam mogao da otputujem i da ih vidim. Imali smo samo šest okupljanja i to je premalo. Ja nisam razočaran, ponosan sam šta sam uradio. Ovo sve govorim gledajući od zatečenog stanja kada sam došao do poslednje utakmice protiv Rusije. Ceo stručni štab je profesionalno pristupio poslu, a ovo je proces koji traži vreme - rekao je Tumbaković.

Jedina je mrlja je bila utakmica protiv Škotske koja je Srbiji mogla da donese plasman na Evropsko prvenstvo posle 20 godina.

- Ponosan sam na nešto što je ostvareno, osim tog rezultata protiv Škotske. Ništa se ne bi promenilo i da smo mi dobili Škote...

Ipak, smatra da se ne oseća krivim za neuspeh u toj utakmici.

- Uvek se krivac traži u trenerima, ja sam to prevazišao i to mene ne zanima. Ja nisam krivac, suštinski to mislim. Normalno je da trener preuzima odgovornost, on je dežurni krivac. Ja nisam ni počeo sa tim ciklusom takmičenja, samo sam nastavio. Nemam taj problem da to prihvatim, imam ideju da saopštim šta je napravljeno, ponosan sam na to što je napravljeno. Sposobnosti polivalentnih igrača možemo sada koristiti u raznim sistemima igre. Sama ideja je trebalo da se prepozna i da se to nastavi. Biće dobro da novi selektor to prepozna i ako bude pratio šta smo detaljno dali izvršnom odboru, na 150 strana, to je detaljno analizirano šta je dobro i nije. Selektoru će biti lakše ako prepozna ideju. Mislim da već kasnimo.

Tumbaković se sa Savezom rastao ljudski.

- Mislim da uloga predsednika treba da bude samo da prati sve to. To treba da rešavamo mi na nivou struke i njemu da prezentiramo. Kad neko napiše strategiju, onda može da dođe do predsednika i kaže, ovo je naša strategija za narednih 20 godina. Ovako hoćemo od kadrova i infrastrukture... Prošao sam ceo svet, u poslednje vreme sam u regionu igrao, Rumunija, Mađarska... Te zemlje su bile neki naš nivo, ne govorim o fudbalskom, već drugom momentu. Fasciniran sam šta su napravili Mađari, 26 stadiona imaju. Mi nemamo stadion kakav dolikuje po propisima FIFA i UEFA. Mi smo se ovde hvalili u vreme Toleta Karadžića kad dobijemo reflektore, sada smo se hvalili sređivanjem terena, ali ovo je 21. vek i to treba da bude normalno - zaključio je Tumbaković.