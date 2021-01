TETOVAŽA KAO NIJEDNA DRUGA! Na originalan način odao počast Maradoni (VIDEO)

Mmnogi fudbaleri su na originalan način odali počast Dijegu Armandu Maradoni, a jedan od fudbalera koje je Maradona trenirao otišao je i korak dalje!

Reč je o fudbaleru Himnasije, Patrisiju Monteu, igraču tima koji je poslednji sa klupe predvodio Dijego Armando Maradona. On je odlučio da tetovažom oda počast Maradoni.

To nije bila bilo kakva tetovaža, već nešto što do sada nismo imali prilike da vidimo. On je napravio tetovažu Maradone koji peva, a koja ledi krv u žilama.

- Nema ništa lepše, sećanje na tebe sa osmehom - napisao je fudbaler na Instagramu.

Dijego Maradona umro je 25. novembra, a negov bivši pulen otišao je korak dalje i pokazao koliko voli legendarnog Argentinca.