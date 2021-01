MIHAJLOVIĆ HVALI ZLATANA: Sigurno ne bismo bili tu gde jesmo da je Ibra došao kod nas

Trener fudbalera Bolonje, Siniša Mihajlović, govorio je o predstojećem duelu njegovog tima protiv Milana.

Srpski stručnjak se dotakao i Zlatana Ibrahimovića za koga se govorilo pre potpisivanja za "rosonere" da bi mogao da dođe u Bolonju. Od toga na kraju nije bilo ništa.

- Šta bismo bili danas da je Ibra izabrao Bolonju? Sigurno ne bismo bili tu gde jesmo, ali on je izabrao Milan i srećan sam zbog njega. Nažalost, razgovor o tome je sada priča iz fudbalske fantazije, ali moram reći da bi mi bilo žao navijača Bolonje koji ne bi bili u prilici da to gledaju, jer morju da se drže dalje od stadiona - rekao je Mihajlović.

Ipak, klub sa "Renato Del'Ara stadiona u ovu utakmicu ulazi sa velikim ambicijama.

- Milan se neće dobro provesti. Ali on zaslužuje da ostane tu gde jeste. Pioli to zaslužuje jer radi sjajan posao. Ibra to zaslužuje jer znam šta može da pruži čitavoj ekipi.

Mihajlović ističe da Zlatana neće obeshrabriti to što je ušao u žestok sukob sa Romeluom Lukakuom u četvrtfinalu Kupa Italije.

- To mu neće skrenuti pažnju. Dolazi po pobedu, uveren u sopstvene kvalitete. Možda će biti nervozan jer je ispao iz kupa, ali sigurno neće biti nervozan zbog Lukakua.

Mihajlović biranim rečima govorio o Zlatanu/FOTO: AP

Bolonja ove sezone nema pobedu protiv velikih klubova u Seriji A.

- To je istina, ali možda će se to dogoditi sutra, čak iako je jasno da Milan ima snažne igrače kojima je potrebna posebna pažnja. Važno je da moji igrači vode računa o detaljima, da igraju prema našem mentalitetu. I u trenucima kada smo ispred gola, moramo da šutiramo kako bismo dali gol, jer kako mi je Vujadin Boškov jednom rekao: "ko šutira, nikad ne greši".

Srpski trener ove sezone nije želeo da vidi u svojim redovima Marija Mandžukića koji je od nedavno postao član Milana.

- Rekao sam da nećemo da ga uzmemo jer bi mu trebalo dugo da uđe formu, ali je jasno da ne bih mogao da kažem da ga ne uzimamo jer ima previsoku platu... Šta ste želeli da kažem, ha... Njegova kupovina povećava konkurentnost MIlana. Kad sam stigao sa Manćinijem u Inter, Nerazuri su tada bili lepa, jaka ekipa, koja nije osvajala trofeje. Tada su malo, pomalo, kupovani igrači koji znaju kako da pobeđuju i Inter je počeo da osvaja trofeje. Ovo je fudbal, mladi igrači su dobri, ali za trofeje vam trebaju igrači koji znaju da pobeđuju. Iz tog razloga je Mandžukić, pored Ibre, došao u Milan - poručio je Mihajlović.