'VI STE SRAMOTA ZA NAS, PREDSEDNIK JE PREVARANT' Otkriveno zašto navijači Marseja UNIŠTAVAJU sve pred sobom! (VIDEO)

Na video snimku koji je prikazala novina La Provens vidi se kako drvo gori ispred ulaska u trening kamp, a dodaje se i da su navijači bacali baklje i pokušavali na silu da uđu, preneo je AP.

Angle showing how a group of Marseille fans breached the training centre moments ago - via @mercat_om. pic.twitter.com/1olw76icfB