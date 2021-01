PONUDA KOJA SE NE ODBIJA! Mesi dobio UGOVOR IZ SNOVA: Barselona mu nudi BUKVALNO SVE samo da OSTANE!

Naime španski mediji došli su do saznanja da je Barselona ponudila Mesiju nestvarnih više od pola milijarde evra da produži ugovor.

Tačnije 555.237.619 evra za četiri godine, što znači 138 miliona evra fiksno po sezoni!

Ukoliko pristane postaće ubedljivo najplaćeniji fudbaler ikada, pošto je i sada zarađivao 50 miliona godišnje, a do toga može da dođe uz bonuse.

Da stvar bude još bolja po Argentinca Barselona nudi 77.929.955 stavku kao "lojaliti bonus".

I na sve to još 115.225.000 samo ako pristane da potpiše novu saradnju i vrlo verovatno završi karijeru u Barseloni.

Neverovatne broje, od kojih se vrti u glavi.

Barselona na svaki mogući način pokušava da zadrži svog najboljeg igrača

Mesiju ugovor ističe na leto, hteo je i prošlog da ode, ali nije uspeo.

Barselona se sada takmiči sa Mančester sitijem i Pari Sen Žermenom.

