Stojković: 'ZA SMRT OCA SAM SAZNAO PREKO NOVINA, A MAJKA MI JE UMRLA DOK SAM BIO NA TERENU!'

Golman Partizana Vladimir Stojković tokom svoje karijere (koja i dalje traje) privukao je dosta pažnje. Oko njega je sportska javnost u Srbiji podeljena, neki ga vole dok ga dugi mrze. Naravno sve je to uzrok Stojkovićevog neočekivanog poteza i prelaska u Partizan pre deset godina, zbog čega je i dobijao pretnje smrću. Dok je u Italiji umalo bio linčovan.

Bivši reprezentativni golman je ispričao neke teške momente iz svog privatnog života, osvrnuvši se na smrti svoje majke i oca:

Za smrt majke, Stojković je saznao dok je bio na zadatku sa Partizanom.

Potom se dotakao i teme večitog derbija, gde je objasnio kako to da Zvezda ne dominira u najvećoj utakmici srpskog fudbala:

"To je valjda nekakav prirodni balans. U sportu respekt mora da postoji, jer kada se izgubi to poštovanje protivnika, onda je motiv onog drugog višestruko veći i akumulira se dugo, a zatim sledi ekspolozija. Mi smo u nekoliko navrata pred derbije brutalno omalovažavani, te njihov igrač ne poznaje nijednog našeg fudbalera, te se poručuje sa TV da će biti 4:0, jer ne znamo ništa, pa se samo postavlja pitanje koliko ćemo golova primiti, biti zgaženi... A, derbi je takav meč, gde od prvog duela posle rata do dan danas ništa ne možete da tvrdite sa sigurnošću. Mi smo takve "epitete" koristili kao "hranu" u minulih nekoliko utakmica i skor nije tako loš. Samo neka se nastavi" - zaključuje Stojković.