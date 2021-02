REAL SPREMIO OTKAZ ZIDANU: Samo jedna stvar čuva Francuza u Madridu

Real Madrid i Zinedin Zidan bi na leto mogli da okončaju saradnju.

Naime, kao glavnu vest španski "As" danas javlja da je Zidanu spremljen otkaz, a može da ga izbegne samo pod jednim uslovom:

Da Real Madrid osvoji Ligu šampiona.

To baš i neće biti lako, imajući u vidu kako njegova ekipa igra u poslednje vreme.

U samo 17 dana Real Madrid je ostao bez španskog Superupa, Kupa kralja i možda titule, usled serije neuspeha.

Sada, posle nje, "Zizu" ima samo 25 dana da spremi tim za prvi meč nokaut faze Lige šampiona sa Atalantom. A posle, svakako, slede još teži zadaci u elitnom takmičenju.

"As" navodi da je Francuz pred vrlo teškim zadatkom, jer tih sedam mečeva u Ligi šampiona, koliko ih ima na putu do evropske titule, Real em dočekuje uzdrman, em se pretpostavlja da će u utakmicama sa Ueskom, Hetafeom, Valensijom i Valjadolidom biti korišćene kombinovane postave "kraljevića" kako bi Zinedin Zidan otkrio kojih je to "idealnih 11" za sudare sa evro-rivalom iz Bergama.