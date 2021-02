Falko: Nadam se da će moje igre zabaviti publiku

Izvor: Beta, Foto: Printscreen YouTube/ US LECCE TV | |

Novi fudbaler Crvene zvezde Filipo Falko rekao je danas da je za njega podstrek to što je u javnosti predstavljen kao jedno od najvećih pojačanja tog kluba u poslednje vreme.

"To mi predstavlja podstrek. Mnogo sam uložio u sebe poslednjih godina da bih došao do kvaliteta koji imam. Davao sam maksimum gde god da sam igrao. nadam se da će moje sposobnosti doći do izražaja. Za mene je fudbal zabava i nadam se da će moje igre zabaviti publiku", rekao je Falko na promociji u Beogradu.

Falko je u Zvezdu došao iz Lečea, potpisao je ugovor na dve i po godine i nosiće dres sa brojem 11.

"Kvalitet srpskog fudbala je veoma visok. Još kao mali sam gledao srpske fudbalere. Najviše se divim Dejanu Stankoviću i njegovim uspesima u Interu. Osvojio je sve što je mogao. Očigledno je da je taj pobednički mentalitet doneo ovde"

Italijanski fudbaler se novim saigračima pridružio tokom priprema u Antaliji.

"Lepo sam dočekan. Znao sam istoriju kluba, ali zaista nisam očekivao ovako toplu dobrodošlicu. Momci su me izvanredno primili kada sam im se pridružio u Turskoj", naveo je Falko.

Njegov rastanak sa Lečeom nije bio najbolji, o čemu je upitan na predstavljanju u Zvezdi.

"Nisam se lepo oprostio od svog bivšeg kluba. Razočaran sam jer sam odrastao u tom timu, postigao velike stvari. Sada neću više da mislim o tome već da se koncentrišem na svoj novi tim", kazao je Falko.

Saigrač će mu biti i sunarodnik Dijego Falčineli, za koga je rekao da ga poznaje od ranije i da se nada da će se dobro uklopiti u novom klubu.

Sportski direktor kluba Mitar Mrkela rekao je da veruje da će Falko biti veliko pojačanje.

"Verujem da će biti ogromno pojačanje za naš napad i tim Dejana Stankovića. Igrao je izvanrednu sezonu prošle godine u Seriji A i voleo bih da takve igre ponovi u Crvenoj zvezdi", rekao je Mrkela.