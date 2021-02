SKANDAL POTRESA EVROPSKI FUDBAL: Poznati golman izbačen iz sporta na godinu dana zbog dopinga, ZABRANJENI MU I TRENINZI

Disciplinska komisija Evropske kuća fudbala suspendovala je 24-godišnjeg Kamerunca pošto je utvrdila da je kršio pravila o dopingu. U njegovom telu, prilikom rutinskog pregleda uzorka urina, utvrđeno je prisustvo zabranjene supstance furosemida, što sa sobom povlači automatsku zabranu igranja.

Kazna se odnosi ne samo na zvanične utakmice kluba, već i reprezentacije, a u narednih 12 meseci Onani će biti zabranjeno i da trenira.

UEFA je redovnom kontrolom uzela utvrdila da se u telu Onane nalazi nedozvoljena supstanca. Prema njegovoj verziji, nije znao. UEFA je, pak, nemilosrdna, poručivši da je sportista dužan u svako doba da se brine da nedozvoljene supstance ne završe u njegovom organizmu.

