RONALDO KAO NIKOLA TESLA: Ovo je krivo što je Kristijano i sa 36. godina među najboljima na svetu!

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo proslavlja 36 rođendan i nije malo onih koji su svesni da as Juventusa nije jedan od najboljih samo zbog fudbalskih veština.

Jedna od najnovijih teorija ima veze sa snom i bliska je pričama koje je na tu temu imao Nikola Tesla.

"Uoči svog najvećeg sportskog trijumfa, proslavljeni igrač kriket kluba Jorkšir, Džef Bojkot, nikako nije mogao da zaspi. Gledao je TV, a kad se već odvukao u krevet, činilo mu se da mu je soba nepodnošljivo vruća. Sat pre nego što će svanuti, zvao je recepciju kako bi pitao da li je sve u redu s klimatizacijom. Celu noć nije oka sklopio i kad je napokon tokom dana stigao na stadion Hedingli, osećao se jezivo.

A bila je to utakmica u kojoj se očekivalo da po stoti put u karijeri kao udarač ostvari više od 100 bodova u jednom meču. Odjednom, 20 minuta pre nego što će nastupiti, glava mu se apsolutno razbistrila, osećao se sasvim opušten, savršeno spreman. I - uspeo je. Odveo je svoj tim do pobede, sebi je upisao 100. jubilarni lični trijumf, ušao je u istoriju.

O tome što mu se tada dogodilo nikakve dileme nema Nil Litlhejles, čovek koji već godinama pazi na optimalan san svojih klijenata, tako i sportista, a njegov najslavniji klijent je Kristijano Ronaldo, ponajbolji fudbaler u istoriji koji ovog petka slavi 36. rođendan.

Tradicionalnih osam sati zdravog neprekidnog sna za njega nikada nije predstavljalo preporučljivu formulu. On smatra da takav ritam narušava prirodni ritam. Prema takvoj formuli, smatra on, službenici u kancelarijama bili bi najneproduktivniji između 13 i 15 časova. Što se sportista tiče, biti savršeno fit u 15 sati svake subote vrlo je važno.

Tako i za njegovog glavnog klijenta Ronalda. Pričao je da ga je Real Madrid angažovao u doba Karla Anćelotija:

- Stajao sam na ivici terena za trening, pričao s osobljem Reala, kad je dotrčao Ronaldo. Trenirao je ceo dan i čovek bi očekivao da nakon toga otrči ravno u svlačionicu na tuširanje. No, on je pitao o čemu smo razgovarali. Zanimalo ga je šta se događa jer je uvek pažljivo ulagao u sebe. Radeći s njim uočio sam da ga ni najmanje ne zanimaju uobičajene dijete niti kopiranje drugih. Jedino što ga zanima je: da li to funkcioniše na njemu, kaže Litlhejles.

Uz neka prilagođavanja, Nik Litlhejles mu je pripremio sistem spavanja koji više manje savetuje svima: san u fetalnom položaju, u čistoj posteljini, ugašenog telefona, TV-a i svih ekrana - i to najmanje već sat i po pre odlaska na počinak.

Osim toga, preporučuje spavanje na madracu od pametne pene debljine 10 centimetara i spavanje – pet puta po 90 minuta. Vrlo zanimljivo, vrlo sličnu formuli za savršen san svojevremeno je primenjivao i Nikola Tesla. Kod njega je doduše bila u pitanje asketska verzija - četiri puta po 45 minuta.

Uz takve savete Litlhejlesovi timovi su osvajali Tur de Frans, njegovi su sportisti uzimali medalje na biciklističkim olimpijadama, dok su kreveti u njihovim superluksuznim sobama ostajali netaknuti.

"OK, a sek* i vrhunski sportisti?!", upitaće neko. Litlhejles ne smatra da je gubitak snage na intimne odnose uoči takmičenja - najveći problem.

U svojoj knjizi "Mit o osam sati" citirao je Klemensa Vesterhofa koji je vodio Nigeriju na Mundijalu 1994. da kod fudbalera nije bio problem odnos s ženama kad bi ga upražnjavali, jer to i nisu činili po celu noć, nego ako bi po celu noć - tragali za njim.

Nije mu uvek bilo ugodno ulaziti u svet sporta kao savetnik za zdrav san. Kad ga je Arsenal zvao da im pomogne, njegovoj prezentaciji mnogi su se igrači rugali. Sve dok ih nije prekinuo - Tijeri Anri.

Litlhejles danas kaže da je imao sreće što je jedan od prvih kojem je nudio savet bio Aleks Ferguson, i to u slučaju igrača Gerija Palistera koji je imao takvih problema s leđima da su razmišljali čak i o operaciji kičme.

- Smatrali smo da je madrac na kojem spava deo problema i, iako mu naše rešenje nije sasvim otklonilo probleme, pomoglo mu je u ogromnoj meri. S bilo kojim drugim trenerom moje pismo bi završio u košu - priča danas Litlhejles, a reči Ronaldovog "savetodavca.

Usledila je njegova fantastična karijera u mnogim sportovima. On danas posebno ističe slučaj kad su ga zvali iz Ragbi lige kako bi razgovarao s igračima svih 16 klubova.

- Bili su zavisnici o raznim dodacima, o kofeinu, alkoholu. A zapravo jedino što im je trebalo za nošenje sa stresom bilo je da nauče kako spavati, uverava čovek posle čijeg je upoznavanja Kristijano Ronaldo krenuo da primenjuje njegove tehnika za san, a što se tiče ponašanja na terenu, tamo je za Ronaldove bravure bio možda i najzaslužniji jedan trening na kome se Portugalac baš iznervirao.