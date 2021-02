KRSTAJIĆ O REPREZENTACIJI: Da sam ja vodio Srbiju protiv Škotske, sada bismo bili na Evropskom prvenstvu!

Mladen Krstajić se vratio u srpski fudbal, debitovao je pobedom protiv Vojvodine na klupi TSC-a, ali još jednom je progovorio o smeni sa mesta selektora Srbije i neuspehu reprezentacije u borbi za Evropsko prvenstvo.

U intervjuu za Kurir, nekadašnji selektor je pričao o svom nasledniku Ljubiši Tumbakoviću, odnosu koji je imao i koji sada ima sa Slavišom Kokezom, ali i Nemanji Vidiću, nekadašnjem saigraču koji je kritikovao rad FSS u poslednje vreme.

To je i povod za priču o novom selektoru Srbije. Njega još nema, iako je Tumbaković smenjen pre skoro dva meseca.

- Ljudi iz Saveza su dovoljno pametni. Izabraće najbolje rešenje. I moja pozicija je bila u vakumu dva-tri meseca. Priča oko Piksija, Miloja, Save... Moguće je da bude i neko četvrti, ne znam. Ko god od njih dođe, ima kvalitet da vodi Srbiju! Svaki ima plus, ali i minus, kao svaki čovek. Ponavljam, kadri su da vode reprezentaciju. Treba im samo dati podršku- rekao je Mladen Krstajić.

Nekadašnji saigrač Nemanje Vidića iz nacionalnog tima dotakao se i pisma koje je nekadašnji kapiten Mančester junajteda uputio javnosti.

- Nemanju volim, poštujem i cenim. Ako pričaš o njemu, staneš mirno! Po mom mišljenju, Vidić je legenda, jedan od najboljih srpskih fudbalera u poslednjih 30 godina. Kad on kaže, onda se sve protrese! Ne znam na koji bih način prokomentarisao, a da me ljudi ne shvate pogrešno. Kad sam bio mlađi, imao sam slične situacije u Partizanu... Reaguješ na prvu. Prenagliš. Ima ljudi koji su u tim poslovima duže, stariji su, iskusniji.... Kažeš nekada nešto što ne treba. Ja sam ispeglao odnos sa Đurićem, on je osvojio najviše trofeja kao predsednik kluba i tu je kraj. I to je moj odgovor na ovo što je Nemanja rekao u svom pismu. Ne kažem da Vidić nije u pravu, niti da Kokeza nije u pravu...- rekao je Krstajić.

Krstajić je dao svoje mišljenje o previranjima u poslednje vreme...

- Daj da ne iznosimo prljavi veš u javnost! Savez je institucija, simbol srpskog fudbala, država ako baš hoćete... To mora da se poštuje. Tog Kokezu je dovela Srbija, glasali su za njega. Pod njegovim vođstvom otišli smo na SP u Rusiju, prošli Ligu nacija... Opet, sa Nemanjom sam bio cimer... Ne znam šta bih više rekao. Voleo bih više da smo svi seli za sto, pričali, pokušali da nađemo rešenje... Možda mi igrači kad završimo karijere, prebrzo kažemo nešto... Nije lako kad igraš preko i misliš da je Srbija stala, ali nije tako. I ovde se radi, niko ne sedi skrštenih ruku. Zato kažem, hajde svi da sednemo zajedno, da razgovaramo, za bolju budućnost srpskog fudbala- ističe bivši selektor.