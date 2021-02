SKANDAL KOJI PREPRIČAVA EVROPA: Konte pokazao predsedniku Juventusa SREDNJI PRST, usledio je BRUTALAN ODGOVOR (VIDEO)

Trener tima iz Milana na poluvremenu je pokazao srednji prst prvom čoveku Juventusa Adrei Anjeliju, koji mu nije ostao dužan.

Predsednik "Stare dame" nakon meča poručio je bivšem treneru svog kluba da "taj prst stavi sebi u g**icu".

Antonio Conte’s middle finger towards the Juventus management at half time during tonight’s Coppa Italia semi final second leg. (Credit: @GiovaAlbanese) pic.twitter.com/SXy6CfmQQE