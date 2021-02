PIKSI ZAVODI RED, NAJAVLJENI REZOVI! Iznenadiće vas promene! Krv mora da vri!

Dragan Stojković Piksi koš nije potpisao ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije i očekuje se da to uradi u naredna dva dana, ali obe strane su potvrdile još u subotu ujutro da je dogovor postignut i da je Srbija posle nešto više od dva meseca dobila naslednika Ljubiše Tumbakovića.

Selektor će već 5. marta objaviti prvi spisak igrača, a u drugoj polovini marta očekuju ga prve tri utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022.

Promena će svakako biti, promene su neophodne i mnoge će iznenaditi. Uveliko se spekuliše o tome kakve će rezove napraviti Piksi. Navodno novi selektor neće pozivati u reprezentaciju dosadašnjeg kapitena Aleksandra Kolarova, niti će pokušati da u nacionalni tim vrati Nemanju Matića.

- Biće promena koje će verovatno sve iznenaditi. One nisu potrebne da bih dokazivao moć, već da se stvori zdrava grupa. Reprezentativce vidim kao talentovane momke, kao igrače koji nastupaju u ozbiljnim ligama, ali nešto se desi kad dođu da igraju za reprezentaciju. Ne znam šta, nisam dosad bio u tom sistemu. Mora da se probudi žar u njima, mora ta krv da vri. To mora da se uradi i ja ću to sigurno uraditi - poručio je za TV Prva Dragan Stojković Piksi.

- Imam svoju viziju, svoju filozofiju fudbala. Pretpostavljam da će neke promene iznenaditi. To će biti promene za dobro tima, kolektiva, atmosfere. Za dobro grupe koja u martu treba da krene da se bori i da krajem godine završi uspešno kvalifikacije za EURO.