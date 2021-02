UEFA OTKAZALA EVROPSKO PRVENSTVO: Korona i dalje remeti planove!

UEFA je navela da su ograničenja koje su donele vlade usled pandemije korona virusa dovele do odluke da se otkaže Evropsko prvenstvo za igrače i igračice uzrasta do 19 godina.

- Putovanja reprezentacija i održavanje mini turnira bilo bi vrlo teško - navela je UEFA.

The #UEFAExCo today cancelled the 2021 UEFA Women’s and Men’s Under-19 Championships due to the Covid-19 pandemic and its effects on the staging of competitions.



