Gvardiola: Moramo da budemo efikasniji

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da njegova ekipa mora da bude efikasnija, iako je dominirala i pobedila Borusiju iz Menhengladbaha u Ligi šampiona.

Mančester siti je sinoć pobedio Borusiju iz Menhengladbaha sa 2:0, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona i ostvario 19. uzastopnu pobedu u svim takmičenjima. Golove u Budimpešti postigli su Bernardo Silva i Gabrijel Žezus.

"Kontrolisali smo utakmicu. Nažalost, nismobili dovoljno efikasni u napadu. To moramo da popravimo u ovom takmičenju. U napadu moramo da budemo konkretniji. U ovom takmičenju morate da budete savršeni da biste bili sigurni da ćete proći dalje", rekao je Gvardiola za BT Sport, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Menhengladbah je u Ligi šampiona igrao prvi put u 43 godine, ali nije sinoć ozbiljnije ugrozio Siti i čeka ga težak zadatak u revanšu, koji se igra 16. marta u Mančesteru.

Mnogi smatraju da je Siti jedan od favorita za osvajanje Lige šampiona, iako nikada nije igrao u finalu, ali Gvardiola je rekao da je aktuelni šampion Bajern iz Minhena ispred svih.

"Kada gledam Bajern iz Minhena, ne mislim da smo mi favoriti. Moj cilj je naredna utakmica protiv Vest Hema. Ako ljudi pričaju da smo favoriti mi to moramo da prihvatimo, ali klub koji je u svojoj istoriji samo jednom bio u polufinalu? U redu, oni to kažu, a mi to moramo da prihvatimo", naveo je Gvardiola.