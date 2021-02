UŽIVO! SPEKTAKL NA SAN SIRU! Ovih 11 Stanković je odabrao za megdan sa Milanom (FOTO+VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde igraju sa Milanom na San Siru revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope.

SASTAVI:

Milan: Donaruma, Kalabrija, Tomori, Romanjoli, Dalo, Meite, Kesi, Kastiljeho, Krunić, Čalhanoglu, Leao.

Crvena zvezda: Borjan, Gobeljić, Pankov, Sanogo, Degenek, Gajić, Kanga, Srnić, Ben, Ivanić, Falčineli

20:00 - Evo koliko će Zvezda večeras zaraditi ukoliko slavi na San Siru.

19:45 - Neke od zanimljivosti vezane za večerašnji meč.

- Zvezda će ukoliko eliminiše Milan zaraditi 1.1 miliona evra. - Crvena zvezda protiv klubova iz Ittalije ima bilans od dve pobede, devet remija i 11 poraza. - Dejan Stanković kao igrač protiv Milana ima šest pobeda, sedam remija i 13 poraza. - Crvena zvezda je poslednju pobedu u gostima u eliminacionoj fazi ostvarila protiv Bajerna u sezoni 1990/1991 - Milan je posle remija u prvoj utakmici prošao dalje u 23 od 27 utakmica. - Golman Đanluiđi Donaruma danas slavi 22. rođendan i najmlađi je igrač koji je upisao 200 nastupa za Milan.

19:30 - Italijani na sve načine pokušavaju da ometu Stankovića i Zvezdu u Milanu.

19:15 - Inter objavio video pred utakmicu Zvezde i Milana koju su mnogi shvatili kao provokaciju. Pogledajte i zašto.

🐉 | DRAGO



Ci sono 3 tipi di gol al volo:

1) bello

2) bellissimo

3) Dejan Stankovic 🐉 🔥 ⚽ pic.twitter.com/uE93yuoGia — Inter (@Inter) 25. фебруар 2021.

19:10 - Sinoć je Milano "gore" zbog spektakularnog dočeka navijača Intera za Dejana Stankovića.

19:05 - Trener Dejan Stanković je na konferenciji za medije izjavio kako veruje u svoju ekipu, bez obzira na jačinu protivnika.

19:00 - Pioli je najavio da večeras možemo da očekujemo Zlatana na terenu, samo još ne znamo da li od početka ili kasnije.

18:55 - Očekujemo pravi spektakl na festivalu u San Remu.

18:45 - Ovo slika koja se danas pojavila u medijima oduševila je sve navijače Zvezde.

18:30 - Kapelo izneo svoja očekivanja od večerašnjeg duela.

Prvi meč u Beogradu okončan je nerešenim rezultatom, pa je tako crveno belima potreban pogokad za prolaz dalje. Zanimljivo, Zvezda može izboriti prolaz dalje i sa nerešenim rezultatom, ali samo ukoliko daju tri ili više golova.

Dejan Stanković veruje da Crvena zvezda može napraviti dobar rezultat protiv Milana. Domaćin jeste favorit kaže Deki, ali poručuje da njemu i njegovim momcima niko ne može uzeti nadu.

- Lepo se osećam jer sam došao na stadion na kojem sam igrao 10 godina.Nikad nisam ni pomislio da ću ovde doći sa Crvenom zvezdom i odigrati ovako veliku utakmicu. Život mi je priredio lepo iznenađenje - počeo je Stanković konferenciju u Milanu.

Zvezda mora da da gol, ukoliko želi da prođe dalje.

- Neće biti lako, nismo kalkulisali ni pred prvu utakmicu. Znam kako smo izgledali na terenu u prvom meču. Ispod toga ne sme da se ide protiv Milana. Treba nam gol da prođemo, ali isto tako ne smemo da pravimo greške jer su nam pokazali koliko brzo ulaze u šansu. Realni smo i svesni snage Milana, ali niko ne može da nam uzme nadu.

Nije želeo da poredi Zvezdu sa Interom.

- Nerealno je prepisivati, jer su Inter i Zvezda dve različite ideje. Znam koliko može moja ekipa. Ne mogu da prepisujem od Intera ili Specije. Te utakmice su nam služile da vidimo da je i Milan ranjiv. Sigurno je da ne mogu ukrasti ideje od Kontea i Intera. Mi imamo svoje ideje. Kod nas u Srbiji se kaže kad te neko napada, onda moraš da se pokažeš.

Govorio je Dejan Stanković o tome i kako se oseća u Milanu.

- Imamo još 24 sata do utakmice, optimista sam veliki, neću reskirati sigurno, prvenstvo je dugo, nemam dileme. Drago mi je da sam ovde, stanujem 300 metara odavde, tu sam osvajao važne trofeje sa Interom, dosta je emocija. Čudan je život kako zatvara svoje krugove. Pričam momcima da je ovo za njih nagrada, jer Milan može da bude samo premija za sve nas da se dobro pokažemo, a siguran sam da ćemo se pokazati.

Milan je u seriji lošijih rezultata, ali im remi iz Beograda ostavlja više prostora nego Zvezdi.

- Rezultati Milana govore o njima, posle nas imaju Romu, bore se u prvenstvu, ali i u Romi. Njima je dovoljno i 0:0, treba biti realan. Stvaramo mentalitet, igramo hrabro, ali pametno hrabro. Ne želim da se slepo zalećemo, zatvorimo oči, pa se olupamo. Znamo da igramo na rezultat, moramo biti organizovani u napadu i u odbrani, znati šta hoćemo.

Publika je ono što nedostaje ovakvim utakmicama, koje su pravi fudbalski spektakli.

- Žao mi je što momci nisu osetili punu Marakanu protiv Milana, isto tako što i San Siro sutra neće biti pun - bio je iskren Dejan Stanković i za kraj je dodao:

- Nije važno kolika te sila napada, nego kakvu svetinju braniš. Budite uvereni da se nećemo predati - zaključio je trener Zvezde.

Trener Milana Stefano Pioli poziva na opreznnost svoje igrače.

Trener fudbalera Milana Stefano Pioli rekao je da očekuje težak meč protiv Crvene zvezde i dodao da će njegova ekipa morati da odigra dosta kvalitetno ako želi da prodje dalje u Ligi Evropa.

"Put u Evropi je bio težak. Normalno je da se suočavamo sa poteškoćama, ali smo uspeli da ih prevazidjemo. Sutra imamo malu prednost... Moraćemo da odigramo dosta kvalitetno ako želimo da prodjemo dalje", rekao je Pioli, prenose italijanski mediji.

"Imam igrače da održim visok nivo, čak i sa utakmicama na svaka tri dana. Poznajemo protivnika, poznaje i on nas. Biće to teška utakmica, ali je u našem dvorištu. Želimo da idemo dalje u Evropi", dodao je on.

Fudbaleri Milana, posle 2:2 u Beogradu, sutra dočekuju Crvenu zvezdu u revanš meču šesnaestine finala Lige Evropa.

Ekipa Milana je poražena u poslednje dve utakmice u Seriji A, od Specije i Intera.

"U nedelju nismo bili srećni, ali postojala je želja za ponovnim pokretanjem. (Protiv Intera) samo pogrešili u nedostatku intenziteta bez lopte, posebno u prvih pola sata. Nije neuspeh izgubiti utakmice, neuspeh je odustati nakon pada. Moramo da počnemo ponovo da igramo intezivno i kvalitetno, već od sutra", rekao je Pioli i istakao da je njegova ekipa motivisana i "gladna" kao i pre nekoliko nedelja.

Odbrana Milana nije bila na zavidnom nivou u poslednje vreme, ali je Pioli naveo da je uvek pogrešno deliti odgovornost na pozicije u timu.

"Trudimo se da napadamo i da se branimo kao tim. Činjenica da smo primili toliko golova sugeriše da nam je ponekad nedostajalo koncentracije. Moramo ponovo da počnemo da igramo sa ritmom i doslednošću", rekao je on.

Na udaru kritika bio je i kapiten Alesio Romanjoli, a trener Milana je istakao da ne voli igru pronalaženja žrtvenog jarca.

"Pobedjujemo kao tim, gubimo kao tim", rekao je Pioli.

Utamica se igra od 21 čas.