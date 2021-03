OGLASIO SE ČOVEK KOJEG JE ZLATAN STOPIRAO NA AUTO-PUTU: Ibrahimović mi je tražio da on bude vozač! Odbio sam ga! (VIDEO)

Napadač Milana Zlatan Ibrahimović otkrio je da je samo zahvaljujući sreći da ustopira motociklistu stigao na festival, a sada se oglasio i čovek koji ga je dovezao na "Sanremo".

Njegovo ime je Frank i on je za italijanske medije otkrio kakvo je uzbuđenje bilo voziti čuvenog "Ibrakadabru".

- Vraćao sam se kući i video crni kombi u kom je bila osoba koja mi je ličila na Ibrahimovića. Pomislio sam da je to on, a baš tada je vozač spustio prozor i pitao me da li želim Ibru da prevezem na Sanremo, odmah sam pristao - rekao je Frank koji dodaje da je odmah pozvao suprugu da se pohvali koga vozi.

- Rekao sam joj da vozim Ibrahimovića, ali mi nije verovala. Ja sam navijač Milana, a otkriću vam i to da je Ibra želeo da vozi. Međutim, odbio sam ga - kao je Italijan.

Zlatan je pitao na koji način da se oduži, a Frank je bio skroman i tražio samo majicu.

- Poslaće mi majicu. Nisam mogao da se fotografišem sa njim, jer se sve tako brzo desilo. Na kraju je otrčao - ispričao je navijač Milana.