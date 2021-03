TADIĆ PRED START KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL: Kapiten zna formulu za odlazak u Katar (VIDEO)

Fudbaleri Srbije se okupljaju za četiri dana u Staroj Pazovi, a Tadić je svestan da će novom timu "orlova" biti potrebno najbolje izdanje da izbore vizu za drugi uzastopni Mundijal.

"Tesna je grupa, a samo jedna reprezentacija će se automatski kvalifikovati za Svetsko prvenstvo. Portugal ima sjajan tim i biće nam najteži protivnik. Nedavno smo igrali protiv Irske i znamo da su i oni solidna ekipa. Luksemburg i Azerbejdžan takođe imaju određeni kvalitet, pa ćemo morati da damo sve od sebe i budemo u svom najboljem izdanju da bismo postigli svoj cilj u kvalifikacijama", rekao je Tadić za zvanični sajt FIFA.

