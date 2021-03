UMALO GA LINČOVALI! Fudbaleri krenuli da biju sudiju, on pobegao sa stadiona kako bi IZVUKAO ŽIVU GLAVU! (VIDEO)

Nezadovoljni fudbaleri su posle jedne odluke krenuli da linčuju sudiju Vasila Tsoklinova, on je prekinuo utakmicu i krenuo ka svlačionici, ali tamo nije mogao, pa se odlučio za beg van stadiona.

Video sa ovom situacijom kruži internetom, a nije za sada poznat epilog i šta se kasnije događalo.

An unbelievable moment in the Bulgarian fourth tier 😳



A match was abandoned after the referee was chased from the pitch by players and officials pic.twitter.com/6n4hZSzG2j