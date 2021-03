Srbija prvaka Evrope SPUSTILA NA ZEMLJU! Nerešeno, SRBIJA - PORTUGAL 2:2 (FOTO)

Šampion Evrope i osvajač prvog izdanja Lige nacija je u Beograd stigao predvođen Kristijanom Ronaldom i imaće ulogu favorita.

"Orlovi" su od osamostaljenja nekoliko puta pokazali kako i te kako mogu da pariraju Portugalcima, što se očekuje i od večerašnjeg susreta.

U prvom kolu je naša reprezentacija posle jedne uzbudljive utakmice došla do važne pobede od 3:2 nad timom Republike Irske, ipak viđene su određene slabosti u igri naših momaka.

Na drugoj strani Portugalci takođe nisu pružili svoju najblistaviju partiju, pre svega nedostajalo im je efikasnosti protiv Azerbejdažana, koji su savladali sa samo 1:0, uprkos tome što su imali skoro 30 šuteva ka njihovom golu.

📣 Este é o 11 de Portugal para esta noite! Vamos todos, #VamosComTudo! 👊🇵🇹



📣 This is #TeamPortugal's starting 11 for tonight! C'mon, boys! 👊🇵🇹 pic.twitter.com/2ru06axjqv