INTERNET SE USIJAO! Ceo svet bruji o Ronaldovoj HISTERIJI I DRAMI tokom meča u Beogradu (VIDEO+FOTO)

Srbija i Portugal odigrali su u Beogradu nerešeno 2:2 u drugom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Velika prašina podigla se u fudbalskoj javnosti nakon meča, jer Portugalcima nije priznat čist gol u 93. minutu utakmice.

Nakon jedne dubinske lopte Ronaldo je prevario Dmitrovića i plasirao loptu u nebranjeni deo mreže, ali je Stefan Mitrović izbacio loptu iz gola. Sudija iz Holandije Dani Makeli je mislio da je lopta bila na gol liniji i nije priznao pogodak zvezde Juventus.

Ronaldo je u tim momentima "izgubio kompas". Napravio je haos na terenu. Vikao je na sudije, dobio žuti karton zbog ponašanja, a zatim demonstrativno odmahnuo rukom, bacio kapitensku traku i krenuo da izlazi sa terena desetak sekundi pre kraja utakmice.

Scena iz Beograda obišla je planetu i izazvala burne reakcije na društvenim mrežama:

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) 27. март 2021.

🗣️ 'How on earth is that not a goal?'

🗣️ 'Definitely a goal and Portugal robbed'

🗣️ 'This is why you need goal line technology'



Incredible drama as Cristiano Ronaldo thought he'd scored a last minute winner but amazingly the goal wasn't given.https://t.co/2d9nJeaSLn — SPORTbible (@sportbible) 27. март 2021.

This isn't the first time Cristiano Ronaldo has been robbed.



It has been going on since way back. pic.twitter.com/U1PxRG3Nra — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) 27. март 2021.

That wasn't a GOAL. 😳



Cristiano Ronaldo Stormed Out of The Pitch in Anger After Portugal were Denied The Winning Goal. 😤 pic.twitter.com/tJuo8rJXOE — AZR Organization (@AzrOrganization) 27. март 2021.