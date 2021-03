Bivši reprezentativac Francuske je ČETIRI DECENIJE U KOMI! Lekar koji je napravio kobnu grešku dobio kaznu od 750 evra!

Nesrećni fudbaler je sada već davne 1982. godine doživeo povredu kolena i bila mu je potrebna hiruška intervencija.

Ušao je u bolnicu u Lionu kako bi obavio ovu rutinsku operaciju i nikada više nije nije izašao iz nje...

Anesteziolog je napravio kobnu grešku, fudbaler je pao u komu i nije se probudio gotovo četiri decenije.

Tokom operacije Adams je bio loše inhaliran. Cev je blokirala put kiseoniku i to je izazvalo srčani zastoj i došlo je do teških oštećenja na mozgu. Stameni defanzivac se više nije budio.

Verovali ili ne, bolnica nikada nije uputila izvinjenje porodici. Njihovo opravdanje je bilo da imaju mali broj anesteziologa i da je tog dana jedan lekar bio zadužen za osam pacijenata.

Porodica je na kraju tužila lekara koji je napravio grešku i proglašen je krivim. Kazna je bila jednomesečna suspenzija, a kasnije je preinačena u novčanu kaznu od 750 evra.

Adams danas ima 73 godine i o njemu se brine njegova supruga Bernadet, koja ne želi eutanaziju.

"Medicinska sestra mi govori da on nije više isti. Ja mislim da on ponovo oseća, mislim da prepoznaje moj glas i da zna kada sam pored njega", poručuje Bernadet.

Bernadet i Žan Pjer imaju dva odrasla sina.

