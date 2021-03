POGINULI MILIJARDER BIO JE VELIKI NAVIJAČ OVOG KLUBA: Smatrali su ga i budućim vlasnikom, ali je TRAGEDIJA sve prekinula!

Kelner je važio za velikog navijača Čelsija bliskog prijatelja Romana Abramoviča koji je tako ostao možda i bez budućeg vlasnika.

Naime, njih dvojica su još krajem 2018. pregovarali oko kupovine vlasničkog udela u popularnom londonskom klubu.

Izvori iz Praga tvrdili da je to bilo rešenje problema u vreme kada je Abramoviču Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i većini Rusa na Ostrvu, zamrzlo boravišnu vizu.

Londonski klub se oglasio i izjavio saučešće porodici preminulog Kelnera

Everyone at Chelsea FC is saddened to learn of the passing of Petr Kellner. Petr was a supporter of the Club and part of the Chelsea family. We send our deepest condolences to his family and friends.